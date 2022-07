శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఇంకా ఆర్థిక సంక్షోభం కొనసాగుతూనే ఉంది. కొద్దిరోజుల క్రితం లంక ప్రధానమంత్రి మారినా పరిస్థితులు మాత్రం ఏమాత్రం చక్కబడలేదు. సరిపడా ఇంధన నిల్వలు లేకపోవడంతో వాహనాలు నడుపలేక పాఠశాలలకు సైతం సెలవులు ప్రకటించారు. దీంతో, ప్రభుత్వ తీరుపై లంకేయులు మళ్లీ ఆందోళనలకు దిగారు.

Footage emerges said to be of President Rajapakse fleeing Sri Lanka aboard a Navy Vessel. pic.twitter.com/yvaYv5uGvB

ఇదిలా ఉండగా.. లంకలో శనివారం ఊహించిన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రజల ఆందోళనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. లంక అధ్యక్షుడు గొటబాయ రాజపక్ష రాజీనామా చేయాలంటూ ఆందోళన చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలు, ప్రజలు ఆయన నివాసాన్ని ముట్టడించారు. ఈ క్రమంలో గొటబాయ.. ఆయన నివాసం నుంచి పారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఆ దేశ రక్షణ శాఖ వర్గాలు వెల్లడించినట్లు స్థానిక వార్తా సంస్థలు తెలిపాయి.

More than 3,000 Protestors have entered the Residence of #Srilankan President #GotabayaRajapaksa ⚡

Protestors are seen swimming in the Pool of President's Residence🏊‍♀️pic.twitter.com/5Jpw5t71G9

— The Analyzer (@Indian_Analyzer) July 9, 2022