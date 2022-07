కొలంబో: తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన శ్రీలంక ప్రజాగ్రహంతో అట్టుడుకుతోంది. అధ్యక్షుడు రాజపక్స గొటబయ, ప్రధాని విక్రమసింగేల భవనాలను ముట్టడించారు నిరసనకారులు. కొద్ది రోజులుగా నిరసనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. అధ్యక్షుడు గొటబయ దేశం నుంచి పారిపోయారు. తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో శ్రీలంక న్యూస్‌ సంస్థ న్యూస్‌వైర్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసిన ఓ ఫొటో వైరల్‌గా మారింది. వేల సంఖ్యలో నిరసనకారులు ఆందోళనల్లో పాల్గొన్న సమయంలో ఓ జంట ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న ఫోటోను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది న్యూస్‌ వైర్‌.

Couple goals!

A couple was seen displaying affection after participating in anti-government protests that led to the taking over of the Prime Minister's office in Colombo. pic.twitter.com/mpPG1y2fvD