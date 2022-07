చిన్న పిల్లల విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా.. వారికి ఏదో ఒక రూపంలో అపాయం జరుగుతూనే ఉంటుంది. క్షణ కాలంలో తీవ్రగాయాలు కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాగా, ఈ వీడియోలో ఓ తండ్రి అజాగ్రత్త కారణంగా తన కూతురు కొద్దిలో ప్రమాదం నుంచి బయటపడింది. ఈ ఘటనలో తండ్రిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వీడియో ప్రకారం.. ఓ చిన్నారి రోడ్డుపై ఉన్న సముద్ర సింహంపై ఎక్కే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో సముద్ర సింహం సడెన్‌గా చిన్నారిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కాగా, ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు చిన్నారి తండ్రి పక్కనే ఉండి చోద్యం చూస్తూ నిలబడ్డాడు. ఇలా అజాగ్రత్తగా ఉండటం వల్లే సముద్ర సింహం.. చిన్నారిపై దాడి చేయబోయిందని నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. స్టుపిడ్‌ ఫెలో పిల్లల్ని చూసుకునేది ఇలానేనా అని ఓ నెటిజ​న్లు కామెంట్స్‌ చేశాడు.

ఇదిలా ఉండగా.. సముద్ర సింహాలు చాలా ప్రశాంతమైన జీవులు. సాధారణంగా అవి ఎవరీని ఏమీ అనవు. కానీ, వాటి జోలికి వెళ్లి విసిగిస్తే మాత్రం వెంబడించి మరీ దాడి చేస్తాయి. కొద్ది రోజలు క్రితం అమెరికాలోని ఓ బీచ్‌లో రెండు సముద్ర సింహాలు పర్యటకులను పరిగెత్తించిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Putting your kid on a wild sea lion’s back for The Gram is some horrendous parenting. pic.twitter.com/NRbxlixf4P

— kereD (@i__m__kered) July 13, 2022