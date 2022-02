LIVE UPDATES:

►కొనసాగుతున్న దాడులు.. ఉక్రెయిన్‌లో గందరగోళం..

ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధం ప్రకటించి మూడు రోజులైనా దాడులు కొనసాగుతూనే ఉంది.|



దాడుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్‌లోని ప్రజలను అక్కడి పరిస్థితులు అయోమయంలో నెట్టాయి. దాడి తర్వాత, సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ఉక్రెయిన్ ప్రజలు పోలాండ్ సరిహద్దులో పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు. కిలోమీటరు పొడవునా జనం, సుమారు 20 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరినట్లుగా స్థానిక మీడియా తెలిపింది.

►ఉక్రెయిన్‌పై దాడి ఆపకపోవడంతో నాటో దేశాలు రష్యాపై సైబర్‌ ఎటాక్స్‌ ప్రారంభించాయి.

►కీవ్‌ నగరాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని రష్యన్‌ బలగాలకు పుతిన్‌ పిలుపునివ్వడంతో ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌పై బాంబులు వర్షం కురుస్తూనే ఉంది.

►ఉక్రెయిన్‌లో చిక్కుకున్న భారత పౌరులకు కీలక సూచన

ఉక్రెయిన్‌లో చిక్కుకపోయిన భారతీయులకు కైవల్‌లోని భారత ఎంబసీ కీలక సూచనలు చేసింది.



భారత అధికారులతో సమన్వయం లేకుండా సరిహద్దు పోస్టులకు వెళ్లవద్దని ఉక్రెయిన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తన పౌరులకు సూచించింది. ఈ మేరకు ట్వీటర్‌లో తెలిపింది.

Advisory to all Indian Nationals/Students in Ukraine

as on 26 February 2022.