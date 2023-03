ప్రపంచంలో 200కుపైగా దేశాలు ఉన్నాయి. ఏటా ప్రపంచ సుందరి, విశ్వ సుందరి పోటీల్లో ఏదో ఓ దేశానికి చెందిన, ఎవరో ఒకరు గెలుస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఒకరిద్దరి అందం గురించి కాకుండా.. సగటున అత్యంత అందమైన మహిళలు భారతీయులేనని ఓ నివేదిక చెబుతోంది. ఈ అంశంపై యూకేకు చెందిన మల్టీనేషనల్‌ వస్త్రాల కంపెనీ ‘పోర్‌ మోయి’ ఆన్‌లైన్‌లో అధ్యయనం చేసి తాజాగా నివేదిక విడుదల చేసింది.

పోస్టులు, ప్రశంసలను విశ్లేషించి..

ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ‘రెడ్డిట్‌’లో గత ఏడాది మహిళలు, పురుషుల అందానికి సంబంధించి వచ్చిన లక్షలాది పోస్టులను ‘పోర్‌ మోయి’సంస్థ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారంగా విశ్లేషించింది. వివిధ దేశాలకు చెందిన మహిళలు, పురుషుల చిత్రాలతో కూడిన పోస్టులు, వాటిలోని ‘అట్రాక్టివ్, బ్యూటిఫుల్, హ్యాండ్‌సమ్, ప్రెట్టీ, గుడ్‌ లుకింగ్, గార్జియస్, ప్రెట్టీ..’వంటి కామెంట్లను.. ఆ పోస్టులు, చిత్రాలకు వచ్చిన అప్‌వోట్‌లను (ఫేస్‌బుక్‌లో లైక్‌ల తరహా ఇచ్చేవి) పరిగణనలోకి తీసుకుంది. వీటి ఆధారంగా ఆయా దేశాల వారికి ర్యాంకులను ఇచ్చింది. కృత్రిమ మేధ ఇమేజ్‌ జనరేషన్‌ టూల్‌ ‘మిడ్‌జర్నీ’సాయంతో ఆయా దేశాల వారి రూపురేఖలపై రూపొందించిన చిత్రాలను కూడా విడుదల చేసింది.

భారత మహిళలే టాప్‌..

‘పోర్‌ మోయి’స్టడీలో అత్యంత అందమైన మహిళలుగా భారతీయులే నిలిచారు. జపాన్, స్వీడన్‌ మహిళలు రెండు, మూడో స్థానం సాధించగా.. వరుసగా పోలాండ్, ఇటలీ, బ్రెజిల్, ఉక్రెయిన్, ఫ్రాన్స్, ఇజ్రాయెల్, యూఎస్‌ఏ వారు ఉన్నారు. ఓవరాల్‌గా మహిళలు, పురుషులు కలిపి చూస్తే కూడా.. భారతీయులే టాప్‌లో

ఉండటం గమనార్హం.

- అదే పురుషుల కేటగిరీలో చూస్తే.. బ్రిటన్లు టాప్‌లో ఉండగా, భారతీయులు రెండో స్థానంలో నిలిచారు. తర్వాతి స్థానాల్లో ఇటలీ, యూఎస్‌ఏ, స్వీడన్, జపాన్, ఫ్రాన్స్, ఐర్లాండ్,

బెల్జియం, బ్రెజిల్‌ వారు ఉన్నారు.

どういう仕組みかわからないけれども自信満々であろうあの国の名前は50位以内に無かった

Most Attractive Nationalities In The World

Most Attractive Nationalities In The World

27th February 2023

