ముగిసిన చర్చలు.. ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన

అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య చర్చలు విఫలం

  • ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే వెనుదిరుగుతున్నాం: జేడీ వాన్స్‌
  • మా డిమాండ్లకు ఇరాన్‌ అంగీకరించలేదు
  • ఇరాన్‌తో  డీల్‌ లేదు
  • 14 గంటల పాటు జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి.
  • ఇరాన్‌ వైపు నుంచి సానుకూల నిబద్ధత కనిపించాలి
2026-04-12 07:26:05

ఇరాన్‌ కీలక ప్రకటన..

  • చర్చల నేపథ్యంలో ఇరాన్‌ కీలక ప్రకటన.. 
  • కొన్ని విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ చర్చలు కొనసాగుతాయన్న ఇరాన్‌.
  • ఇంకా కొన్ని సాంకేతిక అంశాలు ఖరారు చేయాల్సి ఉందన్న ఇరాన్‌.
  • చర్చల్లో ఆర్థిక, సైనిక, న్యాయ, అణు కమిటీలు పాల్గొంటాయన్న ఇరాన్‌
  • చర్చలు సాధారణ స్థాయి నుంచి నిపుణుల స్థాయికి చేరాయన్న ఇరాన్‌ ప్రభుత్వం. 
2026-04-12 07:10:22

ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు..

  • తొలిదశ చర్చలు ముగిశాక మీడియాతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్‌
  • అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య జరిగిన చర్చలు అత్యంత కీలకమైనవి: ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌పై ఇప్పటికే సైనిక విజయం సాధించామని ప్రకటించిన ట్రంప్‌
  • హార్మూజ్‌ విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేసిన ట్రంప్‌.
  • ఎలా చూసినా గెలుపు అమెరికాదే అని వ్యాఖ్యానించిన ట్రంప్‌.
  • హార్మూజ్‌ ఒప్పందం కుదిరినా కుదరకపోయినా, జలసంధిలో మైన్లను తొలగిస్తామన్న ట్రంప్‌.
  • చర్చల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది తనకు అనవసరం అని పేర్కొన్న ట్రంప్.
  • ఇరాన్‌ విషయంలో ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు 
2026-04-12 07:10:22

ముగిసిన అమెరికా, ఇరాన్‌ చర్చలు..

  • ఇస్లామాబాద్‌లో ముగిసిన అమెరికా, ఇరాన్‌ చర్చలు.
  • 14 గంటల పాటు జరిగిన చర్చలు.
  • చర్చల్లో పాల్గొన్న ఇరు దేశాల సాంకేతిక బృందాలు.
  • పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించే లక్ష్యంలో జరిగిన చర్చలు.
  • కాల్పుల విరమణను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే అంశంపై సాగిన చర్చలు
  • 1979 ఇస్లామిక్‌ విప్లవం తర్వాత అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య చర్చలు జరపడం ఇదే తొలిసారి.
2026-04-12 07:10:22
