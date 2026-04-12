Live Updates
ముగిసిన చర్చలు.. ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విఫలం
- ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే వెనుదిరుగుతున్నాం: జేడీ వాన్స్
- మా డిమాండ్లకు ఇరాన్ అంగీకరించలేదు
- ఇరాన్తో డీల్ లేదు
- 14 గంటల పాటు జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి.
- ఇరాన్ వైపు నుంచి సానుకూల నిబద్ధత కనిపించాలి
2026-04-12 07:26:05
ఇరాన్ కీలక ప్రకటన..
- చర్చల నేపథ్యంలో ఇరాన్ కీలక ప్రకటన..
- కొన్ని విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ చర్చలు కొనసాగుతాయన్న ఇరాన్.
- ఇంకా కొన్ని సాంకేతిక అంశాలు ఖరారు చేయాల్సి ఉందన్న ఇరాన్.
- చర్చల్లో ఆర్థిక, సైనిక, న్యాయ, అణు కమిటీలు పాల్గొంటాయన్న ఇరాన్
- చర్చలు సాధారణ స్థాయి నుంచి నిపుణుల స్థాయికి చేరాయన్న ఇరాన్ ప్రభుత్వం.
2026-04-12 07:10:22
ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
- తొలిదశ చర్చలు ముగిశాక మీడియాతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్
- అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరిగిన చర్చలు అత్యంత కీలకమైనవి: ట్రంప్
- ఇరాన్పై ఇప్పటికే సైనిక విజయం సాధించామని ప్రకటించిన ట్రంప్
- హార్మూజ్ విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేసిన ట్రంప్.
- ఎలా చూసినా గెలుపు అమెరికాదే అని వ్యాఖ్యానించిన ట్రంప్.
- హార్మూజ్ ఒప్పందం కుదిరినా కుదరకపోయినా, జలసంధిలో మైన్లను తొలగిస్తామన్న ట్రంప్.
- చర్చల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది తనకు అనవసరం అని పేర్కొన్న ట్రంప్.
- ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు
2026-04-12 07:10:22
ముగిసిన అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు..
- ఇస్లామాబాద్లో ముగిసిన అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు.
- 14 గంటల పాటు జరిగిన చర్చలు.
- చర్చల్లో పాల్గొన్న ఇరు దేశాల సాంకేతిక బృందాలు.
- పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించే లక్ష్యంలో జరిగిన చర్చలు.
- కాల్పుల విరమణను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే అంశంపై సాగిన చర్చలు
- 1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరపడం ఇదే తొలిసారి.
2026-04-12 07:10:22
Advertisement