గల్ఫ్ దేశాల్లో హైఅలర్ట్..
ఇరాన్పై ట్రంప్ సెటైర్లు.. ట్రంప్ జలసంధి’ అంటూ..
- ఇరాన్ హార్మూజ్ను ‘ట్రంప్ జలసంధి’ అంటూ వ్యాఖ్యలు
- మియామిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
- ఇరాన్తో ప్రస్తుతం మేం చర్చలు జరుపుతున్నాం.
- వాటినుంచి ఏదైనా సానుకూల ఫలితం వస్తే బాగుంటుంది.
- ఇరాన్ వాళ్లు ట్రంప్ జలసంధిని(హార్మూజ్ జలసంధి) తెరవాలి.
- యుద్ధంలో అమెరికా సైన్యం తన లక్ష్యాలను సాధిస్తోంది.
- 47 ఏళ్లుగా పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఇరాన్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందని విమర్శలు.
- ఇక నుంచి అలాంటివి జరగవు.
- ఆపరేషన్ ఎపిక్ ప్యూరీతో ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను దెబ్బతీశామని ప్రకటన.
ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో అమెరికా సైనిక కదలికలు..
- ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో భారీగా అమెరికా సైనిక కదలికలు.
- ఇరాన్ ముంగిట 17వేల అదనపు సైనికులను మోహరిస్తున్న పెంటగాన్.
- ఇరాన్ అణుకేంద్రాలు, చమురు నిల్వలే లక్ష్యంగా అమెరికా వ్యూహం.
- పశ్చిమాసియాకు పారాచూట్ దళాలు మెరైన్ ఎక్స్పెడిషనరీ యూనిట్లు.
- గగనతల దాడుల నుంచి భూతల యుద్ధం వైపు అమెరికా అడుగులు.
- ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మరణం తర్వాత ఆ దేశంపై పెరిగిన ఒత్తిడి.
- ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ఇరాన్ సైన్యం.
- ఇప్పటికే మోహరించిన యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ విమాన వాహక నౌకలు.
- అమెరికా ఎయిర్బేస్పై ఇరాన్ దాడి..
- సౌదీలోని అమెరికా ఎయిర్బేస్పై ఇరాన్ భీకర దాడి.
- ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్బేస్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు.
- క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడిచేసిన ఇరాన్.
- 10 మంది అమెరికా సైనికులకు తీవ్ర గాయాలు.
- ఎయిర్బేస్లో ఉన్న యుద్ధ విమానాలకు భారీ నష్టం.
- ఇరాన్ తీరును తీవ్రంగా ఖండిచిన అమెరికా పెంటగాన్ వర్గాలు.
- ప్రతీకార దాడులకు సిద్ధమవుతున్న అమెరికా సైన్యం.
- పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు.
ÚLTIMO MINUTO 🇮🇷💥🇮🇱
Irán lanzó un gran ataque con misiles contra una base militar israelí.
Según los informes, numerosos soldados israelíes se encontraban en la base en ese momento!! RT #Irán #Israël #guerra #war #IranWar #Trump #Urgente pic.twitter.com/dqbXULUTax
— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) March 27, 2026
ట్రంప్, మోదీ మధ్య మస్క్
- పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల మధ్య ట్రంప్, మోదీ సంభాషణ.
- వీరి మధ్యలో టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ పాల్గొన్నారని న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదిక.
- ట్రంప్, మోదీల సంభాషణ ఫలవంతమైనదని కరోలిన్ లీవిట్ ప్రకటన.
- ఎలాన్ మస్క్ గురించి ప్రస్తావించని లీవిట్.