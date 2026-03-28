 గల్ఫ్‌ దేశాల్లో హైఅలర్ట్‌.. | Middle East US-Israel-Iran War Live Updates 28th March | Sakshi
గల్ఫ్‌ దేశాల్లో హైఅలర్ట్‌..

ఇరాన్‌పై ట్రంప్‌ సెటైర్లు.. ట్రంప్ జలసంధి’ అంటూ..

  • ఇరాన్‌ హార్మూజ్‌ను ‘ట్రంప్ జలసంధి’ అంటూ వ్యాఖ్యలు
  • మియామిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ట్రంప్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
  • ఇరాన్‌తో ప్రస్తుతం మేం చర్చలు జరుపుతున్నాం.
  • వాటినుంచి ఏదైనా సానుకూల ఫలితం వస్తే బాగుంటుంది.
  • ఇరాన్‌ వాళ్లు ట్రంప్ జలసంధిని(హార్మూజ్‌ జలసంధి) తెరవాలి.
  • యుద్ధంలో అమెరికా సైన్యం తన లక్ష్యాలను సాధిస్తోంది.
  • 47 ఏళ్లుగా పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఇరాన్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందని విమర్శలు.
  • ఇక నుంచి అలాంటివి జరగవు.
  • ఆపరేషన్ ఎపిక్ ప్యూరీతో ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను దెబ్బతీశామని ప్రకటన. 
2026-03-28 08:58:22

ఇరాన్‌ సరిహద్దుల్లో అమెరికా సైనిక కదలికలు..

  • ఇరాన్‌ సరిహద్దుల్లో భారీగా అమెరికా సైనిక కదలికలు.
  • ఇరాన్‌ ముంగిట 17వేల అదనపు సైనికులను మోహరిస్తున్న పెంటగాన్‌.
  • ఇరాన్‌ అణుకేంద్రాలు, చమురు నిల్వలే లక్ష్యంగా అమెరికా వ్యూహం.
  • పశ్చిమాసియాకు పారాచూట్‌ దళాలు మెరైన్‌ ఎక్స్‌పెడిషనరీ యూనిట్లు.
  • గగనతల దాడుల నుంచి భూతల యుద్ధం వైపు అమెరికా అడుగులు.
  • ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మరణం తర్వాత ఆ దేశంపై పెరిగిన ఒత్తిడి.
  • ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ఇరాన్‌ సైన్యం.
  • ఇప్పటికే మోహరించిన యూఎస్‌ఎస్‌ అబ్రహం లింకన్‌ విమాన వాహక నౌకలు. 
2026-03-28 08:46:55

గల్ఫ్‌ దేశాల్లో హైఅలర్ట్‌..

  • అమెరికా ఎయిర్‌బేస్‌పై ఇరాన్‌ దాడి..
  • సౌదీలోని అమెరికా ఎయిర్‌బేస్‌పై ఇరాన్‌ భీకర దాడి.
  • ప్రిన్స్‌ సుల్తాన్‌ ఎయిర్‌బేస్‌ లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ దాడులు.
  • క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడిచేసిన ఇరాన్‌.
  • 10 మంది అమెరికా సైనికులకు తీవ్ర గాయాలు.
  • ఎయిర్‌బేస్‌లో ఉన్న యుద్ధ విమానాలకు భారీ నష్టం.
  • ఇరాన్‌ తీరును తీవ్రంగా ఖండిచిన అమెరికా పెంటగాన్‌ వర్గాలు.
  • ప్రతీకార దాడులకు సిద్ధమవుతున్న అమెరికా సైన్యం.
  • పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు.
  • గల్ఫ్‌ దేశాల్లో హైఅలర్ట్‌..
2026-03-28 08:46:55

ట్రంప్, మోదీ మధ్య మస్క్‌

  • పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల మధ్య​ ట్రంప్​, మోదీ సంభాషణ.
  • వీరి మధ్యలో​ టెస్లా అధినేత ఎలాన్​ మస్క్​ పాల్గొన్నారని న్యూయార్క్​ టైమ్స్ నివేదిక.
  • ట్రంప్, మోదీల సంభాషణ ఫలవంతమైనదని కరోలిన్​ లీవిట్ ప్రకటన.
  • ఎలాన్ మస్క్​ గురించి ప్రస్తావించని లీవిట్‌. 
2026-03-28 08:46:55
