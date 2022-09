జేమ్స్ వెబ్, హబ్బుల్ టెలిస్కోప్‌లు గురువారం మోస్ట్‌పవర్‌ఫుల్‌ చిత్రాలను విడుదల చేశాయి. డార్ట్‌ వ్యోమనౌక ఉద్దేశపూర్వకంగా గ్రహశకలంలోకి దూసుకెళ్లిన ఫొటోలు అవి. రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన అంతరిక్ష టెలిస్కోప్‌లు ఒకే ఖగోళ వస్తువును గమనించడం ఇదే మొదటిసారి.

భవిష్యత్‌లో ప్రాణాంతక గ్రహశకలాల నుంచి భూమిని రక్షించేందుకు.. చారిత్రాత్మక పరీక్ష నిర్వహించాయి. ఆ సమయంలో ఈ టెలిస్కోప్‌లు స్పేస్ రాక్ డైమోర్ఫోస్ వైపు తమ చూపును మళ్లించాయి.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target.

Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om

