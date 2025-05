ఎలాన్‌ మస్క్‌.. స్టార్‌ షిప్‌ ప్రయోగం విఫలం

టెక్సాస్‌: బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ తయారు చేసిన స్టార్ షిప్ రాకెట్ మరోసారి పేలిపోయింది. టెక్సాస్‌లోని స్పేస్‌ ఎక్స్‌ నుంచి ప్రయోగించిన స్టార్‌ షిప్‌ విఫలమైంది. స్టార్‌షిప్‌ రాకెట్‌ ఇలా పేలిపోవడం వరుసగా ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

సుదూర అంతరిక్ష యాత్రల కోసం స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ తయారు చేసిన స్టార్ షిప్ ప్రయోగం మరోసారి విఫలమైంది. టెక్సాస్‌లోని స్పేస్‌ ఎక్స్‌ నుంచి ప్రయోగించిన స్టార్‌ షిప్‌ తొమ్మిదో ఫ్లైట్ టెస్ట్​లో భాగంగా చివరి దశలో ఇంధనం లీక్‌ కావడంతో నియంత్రణ కోల్పోయింది. తొలుత ఇది విజయవంతంగానే నింగిలోకి దూసుకెళ్లినా.. దాదాపు అరగంట తర్వాత అది గాల్లోనే పేలిపోయింది. దీంతో, స్టార్‌ షిప్‌ శకలాలు సముద్రంలో పడిపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి.

Pretty excellent melting shot in the last moments of Starship pic.twitter.com/vebHysj6XE

the remnants of starship 9 burning up on re-entry 🥹 so hauntingly beautiful to witness. pic.twitter.com/IddJTXWpVz

— All day Astronomy (@forallcurious) May 28, 2025