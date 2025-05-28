 ఎలాన్‌ మస్క్‌.. స్టార్‌ షిప్‌ ప్రయోగం విఫలం | Elon Musk SpaceX Starship Fails Third Time | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎలాన్‌ మస్క్‌.. స్టార్‌ షిప్‌ ప్రయోగం విఫలం

May 28 2025 8:13 AM | Updated on May 28 2025 8:17 AM

Elon Musk SpaceX Starship Fails Third Time

టెక్సాస్‌: బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ తయారు చేసిన స్టార్ షిప్ రాకెట్ మరోసారి పేలిపోయింది. టెక్సాస్‌లోని స్పేస్‌ ఎక్స్‌ నుంచి ప్రయోగించిన స్టార్‌ షిప్‌ విఫలమైంది. స్టార్‌షిప్‌ రాకెట్‌ ఇలా పేలిపోవడం వరుసగా ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

సుదూర అంతరిక్ష యాత్రల కోసం స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ తయారు చేసిన స్టార్ షిప్ ప్రయోగం మరోసారి విఫలమైంది. టెక్సాస్‌లోని స్పేస్‌ ఎక్స్‌ నుంచి ప్రయోగించిన స్టార్‌ షిప్‌ తొమ్మిదో ఫ్లైట్ టెస్ట్​లో భాగంగా చివరి దశలో ఇంధనం లీక్‌ కావడంతో నియంత్రణ కోల్పోయింది. తొలుత ఇది విజయవంతంగానే నింగిలోకి దూసుకెళ్లినా.. దాదాపు అరగంట తర్వాత అది గాల్లోనే పేలిపోయింది. దీంతో, స్టార్‌ షిప్‌ శకలాలు సముద్రంలో పడిపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వోగ్ బ్యూటీ అవార్డ్స్ లో మెరిసిన సమంత, సారా టెండూల్కర్ (ఫొటోలు)
photo 2

భర్త బర్త్‌ డేను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్న బాలీవుడ్ బ్యూటీ సోహా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)
photo 3

మదర్ డ్యూటీలో కాజల్.. కొడుకుతో కలిసి ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

సతీసమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నిర్మాత దిల్ రాజు (ఫొటోలు)
photo 5

ఆర్జే కాజల్ గృహప్రవేశంలో ప్రియాంక సింగ్ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Magazine Story On Chandrababu Naidu Political Deceit 1
Video_icon

నా దారి దొంగదారి !
YSRCP Pothina Mahesh Satirical Comments On Nara Lokesh 2
Video_icon

లోకేష్ పై పోతిన మహేష్ సెటైర్లే సెటైర్లు
TDP Mahanadu Situation In Kadapa 3
Video_icon

మహానాడు పరిస్థితి చూశారా? తమ్ముళ్లా మజాకా!
AP New Government Medical Colleges Ready To Lease 4
Video_icon

బాబు సర్కార్ మరో బంపర్ స్కామ్

Big Question Special Debate On Chandrababu Govt Diversion Politics 5
Video_icon

సూపర్ సిక్స్ పథకాలకు డబ్బులేవ్.. కానీ మహానాడుకి మాత్రం

Advertisement
 