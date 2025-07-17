ఇరాక్లో ఓ షాపింగ్ మాల్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో సుమారు 50 మంది మృతి చెందారు. అల్-కుట్లోని ఓ సూపర్ మార్కెట్లో ఈ ఘటన జరిగిందని ఇరాక్ మీడియా పేర్కొంది. ప్రమాద దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. భవనం మంటల్లో చిక్కుకుంది. దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
Son dakika
Irak'ın güneyindeki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti!
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— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) July 17, 2025