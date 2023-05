లండన్‌: బ్రిటన్‌ రాజుగా చార్లెస్‌-3 పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. లండన్‌లోని వెస్ట్‌మినిస్టర్‌ అబేలో 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో శనివారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో 74 ఏళ్ల చార్లెస్‌ బ్రిటన్‌ మహారాజుగా కిరీటాన్ని ధరించారు. 2,300 మంది అతిథులు, రాజకుటుంబికులు, విదేశీ ప్రముఖుల సమక్షంలో సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు. చార్లెస్‌తోపాటు స్‌తోపాటు ఆయన భార్య రాణి కెమిల్లాకు సంప్రదాయబద్ధంగా రాణిగా కిరీటం అలంకరించారు.

కాగా క్వీన్‌ ఎలిజబెత్‌-2 మరణానంతరం చార్లెస్‌ బ్రిటన్‌ రాజుగా అధికారికంగా నియమితులైన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా పట్టాభిషేకం నిమిత్తం కింగ్‌ చార్లెస్‌ దంపతులు డైమండ్‌ జూబ్లీ స్టేట్‌ కోచ్‌ బగ్గీలో బకింగ్‌హమ్‌ ప్యాలెస్‌ నుంచి వెస్ట్‌మినిస్టర్‌ అబేకు చేరుకున్నారు.చట్టాన్ని కాపాడతానని, దయతో న్యాయంతో పాలన కొనసాగిస్తానని చార్లెస్‌ ప్రమాణం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఉన్న వారంతా ‘గాడ్‌ సేవ్‌ కింగ్‌ అంటూ ఆలపించారు. అనంతరం బకింగ్‌హామ్ ప్యాలెస్‌కు తిరిగొచ్చిన కింగ్ చార్లెస్-3 క్వీన్ కెమిల్లా అక్కడి బాల్కనీలో కనిపించి ప్రేక్షకులకు అభివాదం చేశారు.

The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’. #Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky

హాజరైన ప్రిన్స్‌ హ్యారీ

బ్రిటిష్‌ సామ్రాజ్యంలో 1952 తర్వాత(70 ఏళ్లు) జరిగిన తొలి పట్టాభిషేకం ఇదే కావడం విశేషం. రాచరికాన్ని వదులుకుని రాజకుటుంబానికి దూరమైన ఛార్లెస్‌-3 చిన్న కుమారుడు ప్రిన్స్‌ హ్యారీ కూడా పట్టాభిషేకానికి హాజరయ్యారు. తన భార్య మేఘన్‌ మార్కెల్‌, ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు అమెరికాలోనే ఉంచి ఈ హ్యారీ ఒంటరిగానే కార్యక్రమానికి వచ్చారు.

look at camilla she can’t believe what her and charles have gotten away with and that smirk says it all #Coronation pic.twitter.com/gtQ9rIGiEj

— ᴀᴅᴇʏᴇᴍɪ 🚩 (@LE4NDROAI) May 6, 2023