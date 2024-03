ఏం బుర్రరా అయ్యా! చిరుతకే షాకిచ్చాడు..!

చిరుతపులి వస్తే పెద్దవాళ్లమే కంగారు పడిపోతాం.. అస్సలు ఏం చేయాలో తోచదు.. కానీ ఒక 12 ఏళ్ల బుడ్డోడు మాత్రం భలే చాకచక్యంగా వ్యవహరించాడు. అదీ చాలా తాపీగా...దీనికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ వైరల్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ ఘటన నాసిక్‌లోని మాలేగావ్‌లో వెలుగుచూసింది. మోహిత్ అహిరే (12) ఇంటి మెయిన్‌ డోర్‌ తలుపు దగ్గరే ఉన్న సోఫాలో కూర్చుని స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొబైల్ గేమ్‌లో మునిగిపోయాడు. ఇంతలో ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో తెలియదుగానీ, నేరుగా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది చిరుతపులి. అనూహ్యంగా మోహిత్‌కి అతి సమీపంనుంచే లోపలికి దర్జాగా ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది.

ఇది చూసిన మోహిత్‌ ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా అక్కడినుంచి లేచి, బయటికి వచ్చేసి, తలుపు లాక్‌ చేశాడు. ఈ దృశ్యాలు సీసీటీవలో రికార్డ్‌ అయ్యాయి. అతని రియాక్షన్‌ ఇపుడు ఇంటర్నెట్‌లో ప్రశంసల్ని దక్కించు కుంటోంది. వన్య ప్రాణులు ఎదురుపడి నపుడు ప్రశాంతంగా ఉండటం, అక్కడినుంచి తప్పించుకోవడం అనే విషయాలను గుర్తు చేసింది.

What an amazing presence of mind

Mohit Ahire, a 12-year-old boy, locked a leopard inside an office cabin until assistance arrived in Malegaon & the leopard was rescued.

Mohit immediately informed his father, who is a security guard, that he trapped a leopard inside the office. pic.twitter.com/FELlOGac1t

— Anshul Saxena (@AskAnshul) March 6, 2024