 రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు

Dec 20 2025 7:43 AM | Updated on Dec 20 2025 7:43 AM

రూ.1.

రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు

అంతర్వేది దేవస్థానంలో నార సింహ సుదర్శన హోమంలో స్వామివారి శాశ్వత పూజల నిమి త్తం భక్తుల నుంచి ఇంత వరకూ రూ.1,26,47,912 ఆదాయం సమకూరింది. ఈ ఆదాయాన్ని బ్యాంకులలో ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్ల రూపంలో భద్రపరిచాం.

– ఎంకేటీఎన్‌వీ ప్రసాద్‌, అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌, అంతర్వేది దేవస్థానం

మనోవాంఛా ఫలసిద్ధికి

భక్తులు నారసింహ సుదర్శన హోమం నిర్వహించుకోవడం వల్ల మనోవాంఛా ఫలసిద్ధి కలుగుతుంది. అలాగే సర్వగ్రహ దోష నివారణకు, లోక కల్యాణం కూడా సుదర్శన హోమం వల్ల సిద్ధిస్తుంది.

– పాణింగిపల్లి శ్రీనివాస కిరణ్‌, ప్రధాన అర్చకుడు, అంతర్వేది దేవస్థానం

జన్మ, జన్మల పుణ్యఫలం

ఆలయంలో అర్చకులు నిర్వహిస్తున్న స్వామివారి విశేష పూజల్లో పాల్గొంటే జన్మ, జన్మల పుణ్యఫ లం సిద్ధిస్తుంది. అభిషేకం, సుదర్శన హోమం, ఆర్జిత సేవగా క ల్యాణం వంటివి జరుగుతున్నాయి. నిత్య అన్నదాన పథకంలో స్వామి ప్రసాదం తీసుకోవడం మహాద్భాగ్యం. – బాలాజీ, భక్తుడు, హైదరాబాదు

రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు 1
1/2

రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు

రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు 2
2/2

రూ.1.26 కోట్ల ఎఫ్‌డీలు

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    ‘హైదరాబాద్‌ నేషనల్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌’ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
    photo 2

    #INDvsSA : టి20లో భారత్‌ గెలుపు ...సిరీస్‌ టీమిండియా సొంతం (ఫొటోలు)
    photo 3

    తిరుమల శ్రీవారి సేవలో కిదాంబి శ్రీకాంత్‌- శ్రావ్య వర్మ దంపతులు (ఫొటోలు)
    photo 4

    దుబాయ్‌లో దంచికొట్టిన వర్షం.. బుర్జ్‌ ఖలీఫాను తాకిన పిడుగు (ఫొటోలు)
    photo 5

    అడివి శేష్‌ ‘డెకాయిట్‌’ చిత్రం టీజర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    40 Maoists Surrender with Weapons In Front of DGP 1
    Video_icon

    మావోయిస్ట్ పార్టీకి బిగ్ షాక్ DGP ఎదుట 40 మంది లొంగుబాటు
    Perni Nani Funny Reaction On Chandrababu Meeting With Collectors 2
    Video_icon

    నువ్వు వేస్ట్ అని ప్రజలకు ఎప్పుడో తెలుసు నీకే ఇప్పుడు తెలిసింది
    Drunken Man Creates Hulchul at Kamalapuram Cross Road YSR District 3
    Video_icon

    నడిరోడ్డుపై పడుకొని మందుబాబు వీరంగం
    KTR Open Challenge To CM Revanth Reddy 4
    Video_icon

    దమ్ముంటే 10 మంది ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించు..
    Women Protest Against Bihar CM Nitish Kumar 5
    Video_icon

    బిహార్ సీఎం నితీష్ కు వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శన
    Advertisement
     