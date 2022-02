రాంచీ : హాలీవుడ్‌ యాక్షన్‌ సీన్‌ను తలపించేలా జార్ఖండ్‌లో రోడ్డు ప్రమాద ఘటన చోటచేసుకుంది. రామ్​గఢ్​లోని పటేల్ చౌక్​లో జాతీయ రహదారి-33పై ఓ భారీ ట‍్రక్కు అదుపుతప్పి బీభత్సం సృష్టించింది. అతి వేగంతో వస్తున్న ట్రక్కు ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలను ఢీకొట్టడంతో నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

రోడ్డు ప్రమాదంపై సమాచారం అందిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. వాహనాలు, ట్రక్కు మధ్యలో ఇరుక్కున్న వారిని జేసీబీ సాయంతో బయటకు తీశారు. అయితే, ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో సీసీ టీవీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయింది.

#WATCH | In a major road accident between a trailer and three vehicles that took place in Chhutupallu valley of #Ramgarh district of #Jharkhand, four people have died and six people have been severely injured.

More people are expected to be injured and dead in the accident. pic.twitter.com/yTfaAoY0WA

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) February 15, 2022