రష్యాలో భారీ ఉగ్రదాడి  

మాస్కో: రష్యా రాజధానిలో శుక్రవారం రాత్రి ఉగ్రవాదులు విరుచుకుపడ్డారు. మాస్కోలోని క్రోకస్‌ సిటీ కాన్సర్ట్‌ హాల్లో­కి చొచ్చుకుని వచ్చిన పలువురు సాయుధులు బాంబులు విసురుతూ, తుపాకులతో అక్కడున్న వారిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 40 మంది మృతి చెందగా, 100 మందికిపైగా గాయపడినట్లు రష్యా ఫెడరల్‌ సెక్యూరిటీ సర్విస్‌ వెల్లడించింది.

ఈ భవనంలో ఇంకా వందమందికి పైగానే చిక్కుకున్నట్లు సమా­చారం. టోపీలు ధరించిన నలుగురు సా­యుధులు అక్కడున్న వారిపై అతి సమీ­పం నుంచి తుపాకులతో కాల్పులు జరిపిన వీడియోలు బయటికొచ్చాయి. ఈ ఘటనపై ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ సంస్థ విచారణ ప్రారంభించింది.

40 killed, over 100 wounded after attack on #Moscow concert hall, says #Russia #Russia pic.twitter.com/iMitNSx238

Men in camouflage broke into a Moscow concert hall and opened fire, shooting an unknown number of people, Russia’s prosecutor general said.#KateMiddleton #Kremlin #CrocusCityHall #Islamic #ISIS #Moscow #Russian

#IslamicState pic.twitter.com/fZnmHm6YmT

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) March 23, 2024