 అక్కడే ఉంటారట! కిందికి దిగితే ఇçపుడే నిమజ్జనం అవుతారట! | Sakshi Cartoon 29-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అక్కడే ఉంటారట! కిందికి దిగితే ఇçపుడే నిమజ్జనం అవుతారట!

Aug 29 2025 3:45 AM | Updated on Aug 29 2025 3:45 AM

Sakshi Cartoon 29-08-2025

అక్కడే ఉంటారట! కిందికి దిగితే ఇçపుడే నిమజ్జనం అవుతారట!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రముఖ యాంకర్, బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ వ్యాపారవేత్తతో ఏడడుగులు (ఫోటోలు)
photo 3

గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు)
photo 4

కోలీవుడ్‌ క్యూట్‌ కపుల్‌ స్నేహ- ప్రసన్నకుమార్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి కొత్త చిత్రం.. కొరియా నుంచి హీరోయిన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
CT Scan Radiation Risks and Benefits 1
Video_icon

CT స్కాన్‌తో క్యాన్సర్ ముప్పు?
CM Revanth Reddy Holds Areal Survey Along With Minister Uttam Kumar Reddy In Flooded Areas 2
Video_icon

Flooded Areas: సీఎం రేవంత్ ఏరియల్ సర్వే..
Vaddepally Ramesh Incident Ramesh Wife And Sister Emotional 3
Video_icon

Nalgonda: రమేష్ అనే వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేసిన దుండగులు
YSRCP Leaders Warning to TDP MLA Kavya Krishna Reddy 4
Video_icon

మీలాగా పిరికిపందలు అనుకుంటున్నావా ఇది జగనన్న సైన్యం..
TDP Ex Sarpanch Attack On Bus Conductor 5
Video_icon

నిమ్మకూరులో ఆర్టీసీ బస్సుపై టీడీపీ నాయకుల దాడి
Advertisement
 