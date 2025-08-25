 ..ధనిక సీఎం అని తెలియగానే పేదలందరూ దత్తత తీసుకోమని వెంటపడుతున్నారు! | Sakshi Cartoon 25-08-2025 | Sakshi
..ధనిక సీఎం అని తెలియగానే పేదలందరూ దత్తత తీసుకోమని వెంటపడుతున్నారు!

Aug 25 2025 12:51 AM | Updated on Aug 25 2025 12:51 AM

Sakshi Cartoon 25-08-2025

..ధనిక సీఎం అని తెలియగానే పేదలందరూ దత్తత తీసుకోమని వెంటపడుతున్నారు!

Photos

Video

