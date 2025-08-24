 వాళ్లకు ‘ఆధార్‌’ ఆధారమవుతుందని అనుకోలేద్సార్‌! | Sakshi Cartoon 24-08-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వాళ్లకు ‘ఆధార్‌’ ఆధారమవుతుందని అనుకోలేద్సార్‌!

Aug 24 2025 4:36 AM | Updated on Aug 24 2025 7:24 AM

Sakshi Cartoon 24-08-2025

వాళ్లకు ‘ఆధార్‌’ ఆధారమవుతుందని అనుకోలేద్సార్‌!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పుష్ప మూవీ ఫేమ్ జాలి రెడ్డి బర్త్‌ డే.. సతీమణి స్పెషల్ విషెస్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే మరదలితో రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసిన సారా.. సచిన్‌ పుత్రికోత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 3

పట్టుచీరలో చందమామలా.. అనసూయ కొత్త ఫొటోలు

photo 4

ఆఖరి శ్రావణ శుక్రవారం పూజ : నిండు గర్భిణి సోనియా ఆకుల (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ : ప్రసిద్ద వెంకటేశ్వర ఆలయం రత్నాలయం.. తప్పక వెళ్లాల్సిందే (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Dedline to Pawan Kalyan 1
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం కార్మికులతో కలిసి పోరాడుతాం: బొత్స
Default image
Video_icon

Nizamabad: ముగ్గురు చిన్నారుల పట్ల కర్కశంగా వ్యవహరించిన ఉపాధ్యాయుడు శంకర్
Tammineni Sitaram House Arrest Urea Problems In AP 3
Video_icon

తమ్మినేని సీతారాం హౌస్ అరెస్ట్... ఆముదాలవలసలో ఆందోళన
Sahasra Mother Demands Should Punish His Parents 4
Video_icon

Sahasra Mother: హత్య వెనుక బాలుడి తల్లిదండ్రుల పాత్ర..!
YS Jagan Sensational Tweet On AP Financial Situation 5
Video_icon

బాబు సర్కార్ అప్పులు.. కాగ్ నివేదికపై వైఎస్ జగన్ రియాక్షన్
Advertisement
 