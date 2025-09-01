 ఎన్నయినా చెప్పండీ! సారుకు ఈ విషయంలో వచ్చినంత పేరు.. ఇంకెవరికీ రాలేదు!! | Sakshi Cartoon 01-09-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్నయినా చెప్పండీ! సారుకు ఈ విషయంలో వచ్చినంత పేరు.. ఇంకెవరికీ రాలేదు!!

Sep 1 2025 4:24 AM | Updated on Sep 1 2025 4:24 AM

Sakshi Cartoon 01-09-2025

ఎన్నయినా చెప్పండీ! సారుకు ఈ విషయంలో వచ్చినంత పేరు.. ఇంకెవరికీ రాలేదు!!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 3

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Video

View all
Heavy Rain Alert Declared To Coastal Andhra 1
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. రెండు రోజుల్లో ఏపీకి భారీ వర్షాలు
Chandrababu Cheated Farmers In Andhra Pradesh 2
Video_icon

ఏపీలో అష్టకష్టాలు పడుతున్న అన్నదాతలు
Actor Nagarjuna Akkineni Shocking Decision 3
Video_icon

నాగార్జున షాకింగ్ డెసిషన్..! దానికి కారణం ఇదేనా..?
Visakhapatnam YSRCP Women Leaders Slams Deputy CM Pawan Kalyan 4
Video_icon

సుగాలి ప్రీతీని అడ్డుపెట్టుకొని డిప్యూటీ సీఎం అయ్యావ్.. పవన్ పై YSRCP మహిళలు ఫైర్

Varudu Kalyani Slams Chandrababu And Pawan Kalya Over Sugali Preethi Case 5
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి కుటుంబాన్ని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ మోసం చేశారు
Advertisement
 