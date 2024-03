అంబానీ ఇంట వివాహ వేడుకలు ఇటీవలే ముగిశాయి. అనంత్‌ అంబానీ-రాధికమర్చంట్‌ ప్రివెడ్డింగ్‌ ఈవెంట్‌ ఘనంగా నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రముఖులు, సినీతారలు, ప్రపంచ వ్యాపారవేత్తలు పాల్గొని అలరించిన సంగతి తెలిసిందే.

అయితే ప్రివెడ్డింగ్‌ వేడుకలు ముగిసినా అందుకు సంబంధించిన వార్తలు రోజూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతూనే ఉన్నాయి. అనంత్ అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్‌కి హాజరైన వారిలో ఫేస్‌బుక్ అధినేత మార్క్‌జూకర్‌బర్గ్‌ దంపతులు కూడా ఉన్నారు. పెళ్లికొడుకు ధరించిన వాచ్‌ చూసి వారు దాని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న వీడియో ఒకటి వైరల్‌గా మారింది.

అనంత్ అంబానీ చేతి గడియారాన్ని గమనించిన మార్క్‌ భార్య ప్రిస్కిల్లా.. అది చాలా బాగుంది అని అనంత్‌కు కితాబిచ్చినట్లు తెలిసింది. దానికి జుకర్‌బర్గ్ అంగీకరిస్తూ తాను ఇప్పుటికే ఆ విషయాన్ని అనంత్‌కు చెప్పానని జవాబిచ్చారు. దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారని ఆమె అడగ్గా.. రిచర్డ్ మిల్లే అని అనంత్‌ బదులిచ్చాడు.

Zuckerberg and wife going gaga over Anant Ambani’s watch (Richard Mille) worth 12-15 crores INR.

FYI Anant also has a Patek Philippe Grand Complication Sky Moon Tourbiillion - ₹ 63 crores and a Grand Master Chimes - ₹66 crores 😂 😂 pic.twitter.com/65gwALBGwG

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) March 3, 2024