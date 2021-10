ఎప్పుడెప్పుడాని ఎదురుచూస్తోన్న రోజు రానే వచ్చింది. టీ20వరల్డ్‌కప్‌-2021లో భాగంగా దుబాయ్‌ వేదికగా నేడు భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. మ్యాచ్‌ కోసం ఇరుదేశాల ప్రజలు ఎంతో ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు. దాదాపు 28 నెలల విరామం తర్వాత ఇరు జట్లు తలపడబోతున్నాయి. దాయదుల మధ్య మ్యాచ్‌ జరుగుతుండడంతో సోషల్‌మీడియాలో నెటిజన్లు మీమ్స్‌తో హోరెత్తిస్తున్నారు.

చదవండి: అదరగొట్టిన టీవీఎస్‌ మోటార్స్‌..!

పాక్‌ను దారుణంగా ట్రోల్‌ చేసిన జోమాటో..!

పాక్‌పై నెటిజన్లు భారీ ఎత్తున మీమ్స్‌తో ట్రోల్‌ చేస్తుండగా...వారితో పాటుగా ప్రముఖ ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌ జోమాటో కూడా చేరింది. జోమాటో తన అధికారిక ట్విట్‌లో...‘ఈ రోజు(అక్టోబర్‌ 23) రాత్రి బర్గర్‌, పిజ్జా కావాలంటే మాకు చెప్పండి. ఒక్క మేసెజ్‌ చేస్తే అవి మీకు అందుతాయని పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ ట్విటర్‌ అధికార ఖాతాను ట్యాగ్‌ చేసి’ పేర్కొంది. అయితే దీని వెనుక కథేమిటంటే... 2019 ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌తో పాకిస్థాన్‌ తలపడిన విషయం తెలిసిందే.

Dear @TheRealPCB, in case you’re looking for 𝐛𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫 or 𝐩𝐢𝐳𝐳𝐞 tonight, we’re just a DM away 😉

— zomato (@zomato) October 23, 2021