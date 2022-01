వెరైటీ సౌండ్‌తో ఒకప్పుడు ఇండయన్‌ రోడ్లపై పరుగులు పెట్టిన యజ్డీ బైకు ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా రూపు మార్చుకుని మళ్లీ మార్కెట్‌లోకి వచ్చింది. మహీంద్రా గ్రూపు క్లాసిక్‌ లిజెండ్స్‌ పేరుతో మూడు మోడళ్లను గురువారం మార్కెట్‌లో రిలీజ్‌ చేసింది.

యజ్డీ ‍ బ్రాండ్‌ కింద రోస్టర్‌, స్క్రాంబ్లర్‌, అడ్వెంచర్‌ మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటి కనిష్ట ధర 1.98 లక్షల నుంచి గరిష్టంగా రూ.2,09,900 లక్షలు (ఢిల్లీ ఎక్స్‌ షోరూం)గా ఉంది. 334 సీసీ సామర్థ్యం, 6 స్పీడ్‌ గేర్‌ బాక్సు, ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్‌ మరియు ఇండికేటర్‌, క్రెడిల్‌ ఛాసిస్‌, ఏబీసెస్‌ డిస్క్‌ బ్రేక్‌ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నాయి.

యజ్డీ కొత్తగా మార్కెట్‌లోకి తెచ్చిన బైకులు ఐదు రంగుల్లో డార్క్‌, క్రోమ్‌ థీమ్స్‌లో లభిస్తున్నాయి. నావిగేషన్‌ సౌకర్యం కలిగిన ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లే ఫీచర్‌ కూడా ఉంది. ఫ్యూయల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ సైతం ఇందులో పొందు పరిచారు.

It's not a motorcycle, it's an emotion. It's an era. It's a way of life. ​

And we're back, thundering thrice in three new avatars! ​

Book your test rides now - https://t.co/esLonZ0DEr

.​#NotForTheSaintHearted #Yezdi #YezdiIsBack #YezdiMotorcycles #YezdiForever pic.twitter.com/WvwiiVoA2Z

— yezdiforever (@yezdiforever) January 13, 2022