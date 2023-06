ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ వివో సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌నులాంచ్‌ చేసింది. 50 ఎంపీ కెమెరా, భారీ బ్యాటరీతో వివో వై సిరీస్‌లో వివో వై 36 కెమెరాను భారత మార్కెట్లో తీసు కొచ్చింది. ఫ్లిప్‌కార్ట్, వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్ ఇతర రిటైల్ స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సన్‌లైట్‌-రీడబుల్ డిస్‌ప్లే అంటే ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఉపయోగించడం ఈజీ అని పేర్కొంది.

వివో వై36 ధరలు, లభ్యత

8జీబీ ర్యామ్‌ +128జీబీ స్టోరేయ్‌ వేరియంట్‌ రూ. 16,999గా నిర్ణయించింది. 'డైనమిక్ డ్యూయల్ రింగ్' డిజైన్‌తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వైబ్రాంట్ గోల్డ్ మెటోర్ బ్లాక్ అనే రెండు రంగులలో వస్తుంది. ICICI & HDFC కార్డ్‌ ద్వారా జరిపే కొనుగోళ్లపై రూ. 500 తగ్గింపు

వివో వై36 ఫీచర్లు

6.64-అంగుళాల FHD+ హై-క్వాలిటీ డిస్‌ప్లే

90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్

స్నాప్‌డ్రాగన్ 680 ప్రాసెసర్‌

50+2 ఎంపీ రియర్‌కెమెరా

ఆరా స్క్రీన్ లైట్‌తో 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా

5000mAh బ్యాటరీ, 44W ఫ్లాష్ ఛార్జ్

(Global Chess League 2023 ఆనంద్‌ VS ఆనంద్‌: మహీంద్ర ట్వీట్‌ వైరల్‌)

