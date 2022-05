సౌదీ అరేబియా యువరాజు అల్వలీద్ బిన్ తలాల్ ట్యూన్‌ మారింది. మస్క్‌ ట్విటర్‌ కొనుగోలును తిరస్కరించిన ఆయన ఇప్పుడు మాట మార‍్చారు. ఎలన్‌ మస్క్‌ తనకు మంచి స్నేహితుడంటూ ట్విట్‌ చేశారు.

ట్విటర్‌ కొత్త బాస్‌ ఎలన్‌ మస్క్‌ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నెలలో 44బిలియన్‌ డాలర్ల (సుమారు రూ.3.37లక్షల కోట్లు) సోషల్‌ మీడియా నెట్‌వర్క్‌ను కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసింది. అయితే ట్విటర్‌ కొనుగోలును ఆ సంస్థలో ఎక్కువ షేర్లున్న అల్వలీద్‌ బిన్‌తలాల్‌ మస్క్‌ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే మస్క్‌ తనకు మంచి మిత్రుడంటూ ట్విట్‌ చేశారు.

Great to connect with you my "new" friend @elonmusk🤝🏻

I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential@Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 5, 2022