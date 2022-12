రైల్వేలో మోసం, ప్రయాణికుడి దెబ్బకు దిగొచ్చిన రైల్వే శాఖ..

హర్యానా రాష్ట్రంలోని అంబాలా రైల్వే డివిజన్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రయాణికుల వద్ద నుంచి అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్టర్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది.

ట్రైన్‌ నెంబర్‌ 12232 లక్నో ఎస్‌ఎఫ్‌ ఎక్సెప్రెస్‌లో చంఢీఘడ్‌ నుంచి షాహ్‌జాన్‌ పూర్‌కు ప్రయాణిస్తున్న శివం భట్‌కు ట్రైన్‌లో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఐఆర్‌సీటీసీ అమ్మే ‘రైల్‌ వాటర్‌’ బాటిల్‌ ఎంఆర్‌పీ రేటు రూ.15 ఉంటే..సేల్స్‌ మెన్‌ దినేష్‌ తన వద్ద నుంచి రూ.20 వసూలు చేశారని వాపోయాడు. రైల్వేలో జరుగుతున్న మోసాన్ని వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు.

No matter how much we complain, how much we confront them but nothing will improve, bcz @RailMinIndia never takes solid action against the root cause of this loot. This happened last night in train 12232 under @drm_umb jurisdiction.@AshwiniVaishnaw @RailwayNorthern @GM_NRly pic.twitter.com/F5BoVeUb6u

— Shivam Bhatt 🇮🇳 (@_ShivamBhatt) December 14, 2022