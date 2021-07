మంచిని ఆశిద్దాం తియ్యని వేడుక చేసుకుందాం' అంటూ అలరించే క్యాడ్‌ బరి చాక్లెట్‌ యాడ్‌ గురించి మనందరికి తెలిసిందే. ఆ యాడ్‌ చూసిన వారెవరైనా వెంటనే ఆ చాక్లెట్‌ కొనుక్కొని తినేయాలనే అనుకుంటారు. అందుకే ఆ చాక్లెట్‌ అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. బాధైనా, సంతోషమైనా ఆ చాక్లెట్‌ తింటూ ఆ ఫీలింగ్‌ను షేర్‌ చేసుకునే వారు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఇంత పాపులర్‌ అయిన ఈ చాక్లెట్‌ను భారత్‌లో బ్యాన్‌ చేయాలనే డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకు కారణం క్యాడ్‌బరీని జంతువుల నుంచి సేకరించిన జెలటిన్‌​ అనే ప్రొటిన్‌తో తయారు చేస్తున్నరంటూ కొన్ని వార్తలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ‍్యాయి.

Is this true @CadburyUK?

If yes, Cadbury deserves to be sued for forcing Hindus to consume halaal certified beef products

Our ancestors &Gurus sacrificed their lives but didn't accept eating beef.

But post "independence"rulers have allowed our Dharma to be violated with impunity pic.twitter.com/Ub9hJmG8gO

— Madhu Purnima Kishwar (@madhukishwar) July 17, 2021