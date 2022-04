దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న ఓ స్టార్టప్‌ కంపెనీకి వచ్చిన ఇబ్బందులు ఇద్దరు రాజకీయ నేతల మధ్య ఛాలెంజ్‌కి దారి తీశాయి. వేర్వేరు రాష్ట్రాలు వేర్వేరు పార్టీలకు చెందిన నేతలు ఒకరినొకరు పరస్పరం గౌరవించుకుంటూనే ఆసక్తికర పోటీకి తెరలేపారు.

సిలికాన్‌ వ్యాలీ ఆఫ్‌ ఇండియా పేరొందిన బెంగళూరు సిటీ అనేక స్టార్టప్‌ కంపెనీలకు పుట్టిల్లు కూడా. హౌసింగ్‌ డాట్‌ కామ్‌, ఖాతాబుక్‌ స్టార్టప్‌లను ఇక్కడే ఏర్పాటు చేసి దేశవ్యాప్తంగా చొచ్చుకుపోతున్నారు ఆ కంపెనీ సీఈవో రవీశ్‌ నరేశ్‌. అయితే ఇటీవల బెంగళూరు నగరంలో మౌలిక సదుపాయల కొరతపై ఆయన ట్విట్టర్‌ వేదికగా గళం విప్పారు.

బెంగళూరులోని కోరమంగళ ఏరియాలో ఉన్న స్టార్టప్స్‌ పన్నుల రూపంలో వేల కోట్ల రూపాయలను పన్నులుగా ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తున్నాయి. ఐనప్పటికీ ఈ స్టార్లప్‌లు ఉన్న ఏరియా అంతా గతుకుల రోడ్లు, కరెంటు కోతలు, అరకొర నీటి సరఫరా వంటి సమస్యలతో కాలం వెళ్లదీస్తున్నాయి. బెంగళూరు కంటే రూరల్‌ ఏరియాల్లోనే సౌకర్యాలు బాగున్నాయంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. రవీశ్‌ నరేశ్‌ ట్వీట్‌కి తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. మీరు వెంటనే హైదరాబాద్‌కి రండి ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయంటూ తెలిపారు.

Pack your bags & move to Hyderabad! We have better physical infrastructure & equally good social infrastructure. Our airport is 1 of the best & getting in & out of city is a breeze

More importantly our Govt’s focus is on 3 i Mantra; innovation, infrastructure & inclusive growth https://t.co/RPVALrl0QB

