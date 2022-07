అమెజాన్‌ అధినేత జెఫ్‌ బెజోస్‌ మరోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు జోబైడెన్‌పై మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు బైడెన్‌ నిర్ణయాల్ని తూర్పారబడుతూ వస్తున్న బెజోస్‌..తాజాగా గ్యాస్‌ కంపెనీలను ఉద్దేశిస్తూ జోబైడెన్‌ చేసిన ట్వీట్‌పై బెజోస్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అమెరికాలో గ్యాస్‌ స్టేషన్‌లను(పెట్రోల్‌ బంకులు) నిర్వహిస్తున్న సంస్థలకు జోబైడెన్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ..యుద్ధం, సంక్షోభం తలెత్తింది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్యాస్‌ ధరల్ని తగ్గించాలి. ఆ ప్రభావం మీరు కొనే ప్రొడక్ట్‌ ధరపై ప్రభావం చూపుతుంది.ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్లు చేయండి అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌పై అమెజాన్‌ బాస్‌ స్పందించారు.

Ouch. Inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It’s either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. https://t.co/XgKfEICZpk

— Jeff Bezos (@JeffBezos) July 3, 2022