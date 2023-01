ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ట్విటర్‌ త్వరలో మరో సరికొత్త ఫీచర్లను ఎనేబుల్‌ చేయనున్నట్లు ఆ సంస్థ సీఈఓ ఎలాన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించారు. ట్రాన్స్‌లేటింగ్‌, ఇతర దేశాల్లో ట్రెండ్‌ అవుతున్న ట్వీట్‌లు, సాంప్రదాయలు సైతం యూజర్లకు రికమండ్‌ చేసేలా ఫీచర్‌ను బిల్డ్‌ చేసినట్లు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా, మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో తదుపరి అప్‌డేట్ వినియోగదారులను వారి అనుకూల సెట్టింగ్‌ల నుండి సిఫార్సు చేసిన ట్వీట్‌లకు మార్చడాన్ని నిలిపివేయడం అని ఆయన చెప్పారు.

In coming months, Twitter will translate & recommend amazing tweets from people in other countries & cultures