టెస్లా సీఈఓతో డెల్ చైర్మన్.. నెట్టింట్లో ఫోటో వైరల్

టెక్సాస్‌లోని టెస్లా గిగా ఫ్యాక్టరీని సీఈఓ ఇలాన్ మస్క్‌తో కలిసి డెల్ టెక్నాలజీస్ చైర్మన్ అండ్ సీఈఓ మైఖేల్ డెల్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంలో ఇటీవలే మార్కెట్లో లాంచ్ అయిన కొత్త టెస్లా సైబర్ ట్రక్ పక్కన ఇద్దరు వ్యాపారవేత్తలు చెట్టపట్టాలేసుకుని కనిపించారు. ఈ ఫోటోలు స్వయంగా డెల్ సీఈఓ తన ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతాలో షేర్ చేశారు.

ఫోటో షేర్ చేస్తూ.. టెస్లా గిగా ఫ్యాక్టరీ సందర్శించడం ఆనందంగా ఉందని, ఈ పర్యటనకు సహకరించిన మస్క్‌కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు. దీనికి మస్క్ రిప్లై ఇస్తూ.. మిమ్మల్ని చూటడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు.

నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్న ఈ పోస్టుకు పలువురు నెటిజన్లు తమదైన రీతిలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ఒకరు డెల్ ఎప్పుడు సైబర్ ట్రక్కుని పొందుతున్నారని ప్రశ్నించగా.. మరొకరు సైబర్ ట్రక్ బేస్డ్ ఏలియన్‌వేర్ కంప్యూటర్‌ను తయారు చేయాలని కామెంట్ చేశారు.

టెస్లా సీఈఓతో డెల్ సీఈఓకు ఉన్న పరిచయం ఇప్పటిది కాదు. చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఉంది. 2013లో డెల్ కంపెనీ నిర్వహించిన డెల్ వరల్డ్‌కు మస్క్ హాజరయ్యారు. ఆ తరువాత మస్క్ తన కంపెనీ 39వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా డెల్ సీఈఓను ఉద్దేశించి ట్వీట్ చేసారు. ఇలా వారికి చాలా సంవత్సరాల ముందు నుంచే అనుబంధం ఉంది.

Thank @elonmusk for the most impressive and inspiring tour of @Tesla Giga Texas! 🚀🤠 pic.twitter.com/C7IuJhVoQF

— Michael Dell (@MichaelDell) February 10, 2024