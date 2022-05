ప్రపంచంలో నెంబర్‌ వన్‌ బిలియనీర్‌ స్థానంలో ఉన్న టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌కు, అమెజాన్‌ అధినేత జెఫ్‌ బెజోస్‌లు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు చేసుకోవడం సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది. కానీ అందుకున్న విరుద్దంగా తన ప్రత్యర్ధి అనుకున్న వ్యాపార రంగంలో రాణించాలంటే ఎలాంటి అలవాట్లను అలవరుచుకుంటే మంచిదో సలహా ఇవ్వడం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టీవ్‌గా ఉండే ఎలన్‌ మస్క్‌ వ్యాపారం రంగంలో సాధించిన ఘనతల గురించి..అమ్మకాలు, కొనుగోళ్ల వంటి విషయాలపై బహిరంగంగానే చర్చిస్తుంటారు. అలాంటి మస్క్‌ ఈ సారి రూటు మార్చారు. జెఫ్‌ బెజోస్‌ చాలా మంచోడంటూ ఆకాశానికెత్తేశాడు. కానీ ఆయన పార్టీలు చేసుకోవడం నచ్చడం లేదని కామెంట్‌ చేయడం సోషల్‌ మీడియాలో ఆసక‍్తి కరంగా మారింది.

Do you think Bezos is (generally) a good person?

