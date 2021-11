Instagram Take A Break Option : యూజర్లకు మరింత చక్కని ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ ఇచ్చేందుకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ సరికొత్త ఆప్షన్‌ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. టేక్‌ ఏ బ్రేక్‌ పేరుతో ఇప్పటికే దీని బీటా వెర్షన్‌ని యూజర్లకు అందిస్తోంది. ఇక్కడ వచ్చిన ఫలితాలను పరిశీలించి డిసెంబరు నాటికి యూజర్లందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తామంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ హెడ్‌ ఆడమ్‌ ముస్సోరీ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

టేక్‌ ఏ బ్రేక్‌

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ యాప్‌ను ఉపయోగించే యూజర్ల స్క్రీన్‌ టైమ్‌ని కంట్రోల్‌ చేయడం, సలహాలు ఇవ్వడం ఈ టేక్‌ ఏ బ్రేక్‌ ఆప్షన్‌ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇన్‌స్టాని యూజ్‌ చేస్తున్నప్పుడు పది , ఇరవై, ముప్పై నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత టేక్‌ ఏ బ్రేక్‌ అంటూ పాప్‌ అప్‌ మేసేజ్‌ వస్తుంది. అప్పుడు యూజర్లు కాసేపు ఇన్‌స్టాకి విరామం ఇచ్చి ఇతర పనులు చూసుకోవచ్చు.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021