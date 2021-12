కొంగొత్త ఆవిష్కరణలకు ఎప్పుడు ముందుండే జపాన్‌ శాస్త్రవేత్తలు మరోసారి అబ్బురపరిచే ఆవిష్కరణకు తెర లేపారు. ఇప్పటి వరకు ఎవరూ కనీ వినీ ఎరుగని కాన్సెప్టుతో ఈ బైకును రెడీ చేశారు.

ఈ స్కూటర్ల హవా

వందేళ్ల కిందట ప్రధాన ఇంధనం అంటే బొగ్గు మాత్రమే. ఆ తర్వాత పెట్రోలు డీజిల్‌లు ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. కానీ కాలుష్యానికి కారణమవుత్ను బొగ్గు, పెట్రోల వాడకాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. ప్రత్యామ్నాయంగా సోలార్‌, హైడ్రోజన్‌, ఎలక్ట్రిక్‌ ఎనర్జీ వైపు చూస్తున్నారు. ఆ కోవలో ఈ బైకులు ఇబ్బడిముబ్బడిగా మార్కెట్‌లోకి వస్తున్నాయి. కానీ జపాన్‌ శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన కొత్త రకం బైకు మాత్రం అందరి చేత ఔరా అనిపిస్తోంది.

టోక్యో యూనివర్సిటీలో

జపాన్‌లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ టోక్యోకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఇన్‌ఫ్లాటబుల్‌ స్కూటర్‌ కాన్సెప్టుతో కొత్త రకం రవాణా సాధానం అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ప్రోటోటైప్‌ వెహికల్‌కి పోమో అని పేరు పెట్టారు. దీని ప్రత్యేకతలు ఇలా ఉన్నాయి.

