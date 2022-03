ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం, పండగ ప్రత్యేక తగ్గింపు లాంటి ఆఫర్లు మనమిప్పటి వరకు చూశాం. కానీ బ్రాండ్‌ ప్రమోషన్‌తో పాటు సోషల్‌ అవైర్‌నెస్‌ పెంచేందుకు హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఓ రెస్టారెంట్‌ ఇస్తున్న ఆఫర్‌ నెవ్వర్‌ బిఫోర్‌ నెవ్వర్‌ ఆఫ్టర్‌ అన్నట్టుగా ఉంది. దీంతో ఈ రెస్టారెంట్‌ ఇప్పుడు టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది.

నగరంలోని ఐటీ కారిడార్‌లో ఉన్న ఖాజాగూడలో ఇటీవల దక్షిణ్‌ 5 పేరుతో ఓ రెస్టారెంట్‌ని ప్రారంభమైంది. దీని ఓనర్లు కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు వెరైటీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించారు. చూడటానికి కొత్తగా ఉన్న ఈ డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్న తీరు దాని వెనుక దాగున్న పరమార్థం తెలుసుకున్న వారు ఈ రెస్టారెంట్‌ ఓనర్లను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నారు.

పాజిటివ్‌ వైబ్స్‌

ఈ రెస్టారెంట్‌కి వచ్చిన కష్టమర్లు ఆర్డర్‌ చేసే సమయంలో ప్లీజ్‌, థాంక్యూ, హావ్‌ ఏ నైస్‌డే, గుడ్‌మార్నింగ్‌, గుడ్‌ ఆఫ్టర్‌నూన్‌ వంటి పదాలు వాడుతూ ఆర్డర్‌ చేస్తే ప్రత్యేక డిస్కౌంట్‌ అందిస్తున్నారు. ఉదాహారణకి ఈ హోటల్‌కి వెళ్లి మెనూ కార్డు చూసి థాళీ ఆర్డర్‌ చేస్తే బిల్‌ రూ. 275 అవుతుంది. అదే థాళీ ప్లీజ్‌ అని ఆర్డర్‌ చేస్తే రూ.20 డిస్కౌంట్‌తో థాళీ రూ. 255కే లభిస్తుంది. అలా కాకుండా గుడ్‌ ఈవినింగ్‌ ఏ థాళీ ప్లీజ్‌ అని ఆర్డర్‌ చేస్తే మరో రూ.10 అదనపు డిస్కౌంట్‌తో థాళీ కేవలం రూ. 240కే వస్తుంది. ఇలా అన్ని పదార్థాలపై ఈ తరహా డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ ఆఫర్‌ ఎందుకంటే

హోటల్స్‌, రెస్టారెంట్లలో మనకు సర్వ్‌ చేసే వ్యక్తులతో మర్యాదగా మెలగడం అనేది కామన్‌సెన్స్‌. కానీ క్రమంగా అది కనుమరుగైపోతుంది. చాలా సార్లు చేయని తప్పుకి సర్వర్ల పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. కొన్ని సంరద్భాల్లో వారిని మనుషులుగా కూడా గౌరవించరు. ఈ పద్దతిలో మార్పు తెచ్చేందుకు ఈ కొత్త రకం డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నామని రెస్టారెంట్‌ నిర్వాహాకులు అంటున్నారు. అంతేకాదు ఈ డిస్కౌంట్ల వల్ల కస్టమర్లు సైతం త్వరగా ప్రశాంత వదనం అలవరుచుకుంటున్నారని, అప్రయత్నంగా వారి మోములో చిరునవ్వులు పూస్తున్నాయంటూ వారు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Must see for #Foodies in #Hyderabad. Dakshin 5 restaurant in Khajaguda introduces 'Courtesy #Discounts'. Say "please" to get ₹15 discount. Say "Good Afternoon & a thali please" get ₹30 disc. More courtesies, more discounts. Also flat discs on total bill for elders=to their age. pic.twitter.com/iQvgYIMZ4F

