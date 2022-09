టాటా గ్రూప్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ సైరస్‌ మిస్త్రీ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. అహ్మదాబాద్‌ నుంచి ముంబైకి వస్తుండగా పల్ఘర్ చరోటి ప్రాంతంలో ఆయన కారు డివైడర్‌ ఢీకొట్టింది. దీంతో అక్కడిక్కడే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

Former chairman of Tata Sons Cyrus Mistry killed in road accident near Mumbai

— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2022