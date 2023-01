సాక్షి, ముంబై: వేలాది ఉద్యోగాల కోతలు కేవలం ఐటీ కంపెనీలను మాత్రమే కాదు ఇతర కంపెనీల ఉద్యోగులను కూడా వణికిస్తున్నాయి. తాజాగా యూఎస్‌ బేస్డ్‌ ఆటో మేకర్‌ ఫోర్డ్‌ మోటార్‌ ఉద్యోగులకు మరోసారి షాకిస్తోంది. ఐరోపా అంతటా దాదాపు 3200 మందికి ఉద్వాసన పలకనుందన్న వార్త కలకవరం రేపింది. వీరిలో ఎక్కువగా జర్మనీలోని ఉద్యోగులు ప్రభావితమైనట్టు తెలుస్తోంది.

Germany’s IG Metall union warned Ford that it would take actions to disrupt production throughout Europe if the carmaker did not reverse its plans to cut thousands of jobs in the country and move some product development work to the United States https://t.co/m3UF1JqC6H pic.twitter.com/JUOumSr4Mb