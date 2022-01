హైదరాబాద్‌లో ఓ ఆపార్ట్‌మెంట్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం వివాస్పదంగా మారింది. అపార్ట్‌మెంట్‌ నిర్మాణాలు, మెయింటనెన్స్‌లపై సరికొత్త ప్రశ్నలను ఈ ఘటన లేవనెత్తింది. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌ వేదికగా వందల కొద్ది వ్యక్తులు ఈ విషయంపై స్పందిస్తున్నారు.

వివాదానికి కారణం

హర్షవడ్లమాని అనే ట్విట్టర్‌ యూజర్‌ జనవరి 12న నగరంలో ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌ లిఫ్టు దగ్గర అంటించి నోటీస్‌ పోస్టర్‌ని ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఆ నోటీసులో ఇంటి పని చేసేవాళ్లు, డెలివరీ బాయ్స్‌, డ్రైవర్లు మెయిన్‌ లిఫ్టు ఉపయోగిస్తే రూ.300 జరిమానా విధిస్తామని పేర్కొన్నారు.

ఇది సరికాదు.. కేటీఆర్‌ స్పందించాలి

ఇంట్లో పని చేసేవాళ్లు, డ్రైవర్లు, డెలివరి బాయ్స్‌ పట్ల సదరు అపార్ట్‌మెంట్‌ వాసులు వివక్ష చూపిస్తున్నారంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మనుషులందరు ఒకటే అని కానీ ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఈ రోజుల్లో కూడా అమలు చేస్తున్నారా ? అంటూ ఆగ్రహం వ్యక​‍్తం చేస్తున్నారు. సాటి మనుషుల పట్ల ఇలా వ్యవహరించిన వారిపై చట్ట పరంగా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. పని వాళ్లు వండిన తిండి తింటూ వారిని ఇలా అవమానించడం సరికాదంటున్నారు. వెంటనే ప్రభుత్వ అధికారులకు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలంటున్నారు. మరికొందరైతే ఏకంగా ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవాల్సిందిగా మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్యాగ్‌ చేస్తూ ట్వీట్‌ చేస్తున్నారు.

@cyberabadpolice @cpcybd should take action against the society, this is discrimination.

