సాక్షి, ముంబై: మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా మరో ఆసక్తికరమైన వీడియోను షేర్‌ చేశారు. ట్విటర్‌లో ఆకర్షణీయమైన పో'స్టులు, ఆసక్తిరమైన వీడియోలను షేర్‌ చేస్తూ నెటిజన్లను ఆకట్టుకునే ఆయన ఈ వీకెండ్‌లో మరో ఇంట్రస్టింగ్‌ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. ఒక్కోసారి పిల్లలు వేరే జాతివాళ్లా... అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా పిల్లలంటే పిచ్చి ప్రేమే అంటూ ఈ పోస్ట్‌కు క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. (కెనడాలో ఉద్యోగం కావాలా? 10 లక్షలపైగా ఖాళీలు..ఇంకా పెరగొచ్చు!)

ఈ వీడియోలో ఒరంగుటాన్‌ పులి పిల్లలకు పాలు పట్టడం, ముద్దు చేయడం కన్నతల్లి కంటే మిన్నగా ప్రేమను పంచడాన్ని ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీంతో అమ్మ ఎక్కడైనా అ‍మ్మే అని కొంతమంది, జంతువులనుంచి మనుషుల నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని మరికొంతమంది కమెంట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న చక్కటి ఈ వీడియోను ఈ వీకెండ్‌లో మీరు కూడా చూసేయండి.

(Hyderabad Student Vedant Anandwade: హైదరాబాదీకి బంపర్‌ ఆఫర్‌..సుమారు కోటిన్నర స్కాలర్‌షిప్)

Sometimes you feel like your kids belong to a different species but you’re crazy about them nevertheless! 😊 pic.twitter.com/rD9IGohPQq