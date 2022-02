Russia-Ukraine war: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా చేపట్టిన దండయాత్రపై ప్రముఖ ఇండస్ట్రియలిస్టు ఆనంద్ మహీంద్రా స్పందించారు. యుద్ధంతో ముడిపడిన తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను తలచుకుని కలత చెందారు. గత యుద్ధాలు మనకు నేర్పిన పాఠాలు ఏంటీ? ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది ఏంటంటూ సూటిగా ప్రశ్నించారు.

రష్యా క్షిపణి దాడులకు పాల్పడుతుండటంతో ఉక్రెయిన్‌ ప్రభుత్వం తమ దేశ పౌరులకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా బాంబు దాడి జరిగే అవకావం ఉన్న సందర్భంలో ముందస్తుగా ఎయిర్‌ రైడ్‌ సైరెన్‌ మోగిస్తోంది. ఈ శబ్ధం విన్న ప్రజలు వెంటనే అప్రమత్తమై బంకర్లలో తల దాచుకుంటున్నారు. రష్యాలోని లివవ్‌ పట్టణంలో సైరన్‌ మోగుతున్న వీడియోను ఆనంద్‌ మహీంద్రా రీట్వీట్‌ చేశారు.

I have lived through two wars during my childhood: ‘65 & ‘71. And I remember how spine chilling it was when air raid sirens went off in Mumbai. This sound has reawakened those nightmarish memories. The world doesn’t seem to have learned any lessons… https://t.co/rVxTGy2J80

— anand mahindra (@anandmahindra) February 24, 2022