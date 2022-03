ఒకప్పుడు సినిమా తెరపై సైకిల్‌ చెయిన్‌ తెంపి నాగార్జున సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు. ముప్పై ఏళ్లు దాటినా ఇప్పటికీ సైకిల్‌ చెయిన్‌ ఎఫెక్ట్‌ తగ్గలేదు. ఇప్పుడు నాగార్జున కొత్తగా బ్లాక్‌చెయిన్‌పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ కొత్త ఇంట్రెస్ట్‌ ఫ్యూచర్‌లో ఏ సంచలనాలకు కేంద్రం కానుందో....

వెండితెర హీరోగానే కాదు సక్సెస్‌ఫుల్‌ బిజినెస్‌మేన్‌గా నాగార్జునకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పేరుంది. కొత్త టాలెంట్‌ని పట్టుకోవడంలో భవిష్యత్తుని సరిగా అంచనా వేసి అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు రూపొందించడంలో ‘కింగ్‌’ని దిట్టగా చెప్పుకుంటారు. మరోసారి నాగార్జున తన ఇమేజ్‌కి తగ్గట్టుగా కొత్త స్టెప్‌ వేయబోతున్నారా అనే ప్రశ్నలు ఉదయిస్తున్నాయి !

స్పెషల్‌ మీటింగ్‌

టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రవీణ్‌ సత్తారు డైరెక‌్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఘోస్ట్‌ సినిమా షూటింగ్‌లో భాగంగా నాగార్జున ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో ఉన్నారు. నాగార్జునతో ఫోటోలు దిగేందుకు సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అభిమానులు, విదేశీయులు పోటీ పడ్డారు. అయితే దీనికి భిన్నంగా నాగార్జునానే ఓ వ్యక్తితో ఫోటో దిగేందుకు ఆసక్తి చూపించారు. అంతేకాదు ఆ వ్యక్తి ప్రత్యేకతలను చెబుతూ ఏకంగా ట్విట్టర్‌లో ఫోటో కూడా పెట్టడం కొత్త చర్చకు దారి తీసింది.

ఫ్యూచర్‌ టెక్నాలజీ

దుబాయ్‌లో షూట్‌లో ఉన్న నాగార్జున ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌లో ఫుల్‌క్రేజ్‌ ఉన్న బ్లాక్‌ చెయిన్‌ టెక్నాలజీపై సర్వీస్‌ అందిస్తున్న ఓఎక్స్‌ పాలిగాన్‌ సంస్థ కో ఫౌండర్‌ సందీప్‌ నైల్‌వాల్‌ని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా బ్లాక్‌చెయిన్‌ టెక్నాలజీ, ఇతర ఫ్యూచర్‌ టెక్నాలజీలపై చర్చించామని నాగార్జున స్వయంగా తెలిపారు.

It was nice to meet and chat with @sandeepnailwal Co-founder @0xPolygon !!the man who put india on the world map of blockchain and talk about future tech!! Godbless🙏 pic.twitter.com/kRbSpczyeM

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) March 17, 2022