గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు,మార్గశిర మాసం, తిథి: బ.సప్తమి సా.6.45 వరకు, తదుపరి అష్టమి,నక్షత్రం: మఖ ఉ.8.06 వరకు, తదుపరి పుబ్బ, వర్జ్యం: సా.4.13 నుండి 5.53 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.10.04 నుండి 10.46 వరకు తదుపరి ప.2.26 నుండి 3.12 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.2.03 నుండి 3.40 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.24
సూర్యాస్తమయం : 5.23
రాహుకాలం : ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు
యమగండం : ఉ.6.00 నుండి 7.30 వరకు
మేషం... అనుకున్న పనులు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. దూరప్రయాణాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని బాధ్యతలు.
వృషభం... బంధువులతో వివాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార లావాదేవీలు మందకొడిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటì చికాకులు.
మిథునం.... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ధన, వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు రావచ్చు.
కర్కాటకం.... ఉద్యోగయత్నాలు నిరాశ పరుస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. దైవదర్శనాలు. బందువుల నుంచి ఒత్తిడులు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.
సింహం... మిత్రులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. పనులలో విజయం. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు.
కన్య... మిత్రుల నుంచి ఒత్తిళ్లు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు నిరాశ పరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
తుల... శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకోని హోదాలు.
వృశ్చికం.. మిత్రులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులు దగ్గరవుతారు. ఆస్తిలాభం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూలత.
ధనుస్సు.... సన్నిహితులతో వివాదాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ పరుస్తాయి. అనుకోని ప్రయాణాలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రమే. ఉద్యోగాలలో పనిభారం తప్పకపోవచ్చు.
మకరం.... సన్నిహితులతో వివాదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలలో లాభాలు అంతగా కనిపించవు. ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా కొనసాగుతాయి.
కుంభం.....శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతనోత్సాహంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆలోచనలు కలసివస్తాయి. వేడుకలకు హాజరవుతారు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు.
మీనం... చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వ్యవహారాలలో విజయం. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. ఆశ్చర్యకరమైన సమాచారం. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో పురోభివృద్ధి ఉంటుంది.