గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు,కార్తిక మాసం, తిథి: పౌర్ణమి రా.7.13 వరకు, తదుపరి బహుళ పాడ్యమి, నక్షత్రం: అశ్విని ఉ.10.16 వరకు, తదుపరి భరణి,వర్జ్యం: ఉ.6.31, నుండి 8.01 వరకు, తదుపరి రా.7.15 నుండి 8.45 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.11.23 నుండి 12.08 వరకు,అమృత ఘడియలు: తె.4.10 నుండి 5.41 వరకు, కార్తిక పౌర్ణమి.
సూర్యోదయం : 6.04
సూర్యాస్తమయం : 5.25
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
మేషం.... కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్లు.
వృషభం.. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు. బ«ంధువులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. దూరప్రయాణాలు. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు. శ్రమాధిక్యం.
మిథునం.... కార్యజయం. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు అధిగమిస్తారు.
కర్కాటకం... కుటుంబంలో శుభకార్యాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. భూ, వాహనలాభాలు. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు
సింహం..... రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పనుల్లో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు కొంత మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పనిభారం. ఉద్యోగయత్నాలు ముందుకు సాగవు.
కన్య..... దూరప్రయాణాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. కొన్ని పనుల్లో ఆటంకాలు. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. వ్యాపారాలలో కొన్ని సమస్యలు. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు.
తుల.... ఇంటర్వ్యూలు అందుకుంటారు. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. ఆస్తిలాభం కలుగుతుంది. వ్యాపారాలలో అనుకూల పరిస్థితి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు దక్కుతాయి.
వృశ్చికం.... ప్రముఖుల నుంచి ఆహ్వానాలు. విందువినోదాలు. పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తివృద్ధి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం.
ధనుస్సు.. పనుల్లో అవాంతరాలు. రాబడికి మించిన ఖర్చులు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు కొద్దిపాటి చికాకులు.
మకరం... ఆస్తి వివాదాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలలో ఒడిదుడుకులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అవరోధాలు. అనారోగ్యం.
కుంభం..... నూతన విద్యావకాశాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. యత్నకార్యసిద్ధి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కళాకారులకు సత్కారాలు.
మీనం... అనుకోని ప్రయాణాలు. బంధువులతో కొద్దిపాటి విభేదాలు. పనుల్లో జాప్యం. ఆరోగ్యభంగం. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు ఎదురవుతాయి.