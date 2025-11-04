 ఈ రాశి వారు ఆభరణాలు, వాహనాలు కొంటారు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 04-11-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారు ఆభరణాలు, వాహనాలు కొంటారు

Nov 4 2025 1:04 AM | Updated on Nov 4 2025 1:04 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 04-11-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తిక మాసం, తిథి: శు.చతుర్దశి రా.9.29 వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి, నక్షత్రం: రేవతి ప.11.44 వరకు, తదుపరి అశ్విని, వర్జ్యం: లేదు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.24 నుండి 9.09 వరకు, తదుపరి రా.10.27 నుండి 11.18 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.9.45 నుండి 11.16 వరకు, తదుపరి రా.3.35 నుండి 5.04 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.04
సూర్యాస్తమయం :  5.26
రాహుకాలం : ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు
యమగండం :  ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు 

మేషం.... ముఖ్యమైన పనులు కొన్ని వాయిదా వేస్తారు. శ్రమాధిక్యం. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితి. ధనవ్యయం. ప్రయాణాలలో అవాంతరాలు.

వృషభం..... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాభివృద్ధి. ఉద్యోగాలలో మరింత ప్రగతి సాధిస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు. విందువినోదాలు.

మిథునం.... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక ప్రగతి కనిపిస్తుంది.  ఉద్యోగాలలో పురోగతి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. విందువినోదాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక.

కర్కాటకం... పనులలో కొంత జాప్యం. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింతగా ఒత్తిడులు. బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు. అనారోగ్యం.  శ్రమ పెరుగుతుంది.

సింహం... కుటుంబంలో కొద్దిపాటి చికాకులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. పనుల్లో అవాంతరాలు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు మార్పులు ఉండవచ్చు.

కన్య.... ఉద్యోగయోగం. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.  వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మరింత అనుకూలిస్తాయి.

తుల...... కొత్త పనులు చేపడతారు. సంఘంలో గౌరవం  పెరుగుతుంది.  విలువైన సమాచారం. కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు.

వృశ్చికం.... సన్నిహితులతో వివాదాలు. ధనవ్యయం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యభంగం. దూరప్రయాణాలు. అనుకున్న పనుల్లో కొంత జాప్యం తప్పదు.

ధనుస్సు..... మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ప్రయాణాలు వాయిదా. శ్రమాధిక్యం. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.  ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం. అనుకోని ధనవ్యయం.

మకరం...... వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు కాస్త తొలగుతాయి. విందువినోదాలు. ఉద్యోగయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. శుభవార్తలు వింటారు.

కుంభం.... వ్యయప్రయాసలు. ధనవ్యయం. కుటుంబంలో కొన్ని  చికాకులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఆటుపోట్లు. దూరపు బంధువుల కలయిక. విద్యార్థులకు నిరుత్సాహం.

మీనం... సన్నిహితులతో సఖ్యత. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. ఆభరణాలు, వాహనాలు కొంటారు. దైవదర్శనాలు. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అవాంతరాలు తొలగుతాయి.

