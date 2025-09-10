 కూటమి వేధింపులు.. వైఎస్సార్‌సీపీ వెన్న రాజశేఖర రెడ్డి అరెస్ట్‌ | YSRCP Venna Rajasekhar Reddy Arrest At Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కూటమి వేధింపులు.. వైఎస్సార్‌సీపీ వెన్న రాజశేఖర రెడ్డి అరెస్ట్‌

Sep 10 2025 8:49 AM | Updated on Sep 10 2025 8:56 AM

YSRCP Venna Rajasekhar Reddy Arrest At Hyderabad

ప్రతీకాత్మక చిత్రం

సాక్షి, పల్నాడు: ఏపీలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు, సోషల్‌ మీడియా యాక్టివిస్టులపై వేధింపుల పర్వం కొనసాగుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వంలో అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా వైఎస్సార్‌సీపీ స్టేట్‌ సోషల్‌ మీడియా వింగ్‌ జాయింట్‌ సెక్రటరీని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

వివరాల ప్రకారం.. కూటమి సర్కార్‌ పాలనలో సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులపై వేధింపులు ఆగడం లేదు. తాజాగా పిడుగురాళ్ల పోలీసులు హైదరాబాద్‌కు వెళ్లారు. ఈ సందర్బంగా వైఎస్సార్‌సీపీ స్టేట్ సోషల్ మీడియా వింగ్ జాయింట్ సెక్రటరీ వెన్న రాజశేఖర రెడ్డిని తెల్లవారుజామున పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అక్రమ కేసులు పెట్టి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీ చరణి (ఫొటోలు)

Video

View all
Bigg Boss 9 Telugu Day 1 Highlights 1
Video_icon

బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మొదలైన రచ్చ.. మొదటిరోజే రెచ్చిపోయిన మాస్క్ మాన్..!
India Biggest Asia Cup Challenge Today 2
Video_icon

ఆసియా కప్ టోర్నీలో నేడు భారత్ తొలి మ్యాచ్
Gold Rate Hits All Time High 3
Video_icon

కొనుగోలుదారులకు చుక్కలు

Chandrababu Goverment Cheap Politics 4
Video_icon

బాబు సభకొస్తేనే పథకాలిస్తరట
CP Radhakrishnans Amazing Life Story 5
Video_icon

సీపీ రాధాకృష్ణన్ రాజకీయ ప్రస్థానం
Advertisement
 