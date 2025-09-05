 ఉపాధ్యాయులందరికీ వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Greetings To all Teachers | Sakshi
ఉపాధ్యాయులందరికీ వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు

Sep 5 2025 9:15 AM | Updated on Sep 5 2025 9:47 AM

YS Jagan Greetings To all Teachers

సాక్షి,తాడేపల్లి: ఉపాధ్యాయులందరికీ వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాంకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు.

ఆ ట్వీట్‌లో.. మాజీ రాష్ట్రపతి, భారతరత్న, డా.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన దేశానికి అందించిన సేవలను స్మరించుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా నివాళులు. నేడు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులందరికీ శుభాకాంక్షలు’అని పేర్కొన్నారు.

 

 

 

