 ఏపీలో ‘ఎల్లో నినో’ ఎఫెక్ట్‌... సీఎం చంద్రబాబుపై వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆగ్రహం | YS Jagan Mohan Reddy Serious On Chandrababu Naidu Government | Sakshi
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Audio: ఏపీలో ‘ఎల్లో నినో’ ఎఫెక్ట్‌... సీఎం చంద్రబాబుపై వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆగ్రహం

Sep 18 2026 7:56 AM | Updated on Sep 18 2026 7:56 AM

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