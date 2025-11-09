 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 09-16) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 09-16)

Nov 9 2025 5:19 PM | Updated on Nov 9 2025 5:26 PM

1/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
1/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

2/52
(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)
2/52

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

3/52
(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)
3/52

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

4/52
(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)
4/52

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

5/52
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
5/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

6/52
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
6/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

7/52
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
7/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

8/52
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
8/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

9/52
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
9/52

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

10/52
(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
10/52

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

11/52
(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
11/52

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

12/52
(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
12/52

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

13/52
( ఫోటో: రఫి, కడప)
13/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

14/52
( ఫోటో: రఫి, కడప)
14/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

15/52
( ఫోటో: రఫి, కడప)
15/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

16/52
( ఫోటో: రఫి, కడప)
16/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

17/52
( ఫోటో: రఫి, కడప)
17/52

( ఫోటో: రఫి, కడప)

18/52
(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)
18/52

(ఫోటో:శైలేందర్‌రెడ్డి,కరీంనగర్)

19/52
(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)
19/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

20/52
(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)
20/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

21/52
(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)
21/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

22/52
(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)
22/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

23/52
(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)
23/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

24/52
(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)
24/52

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

25/52
(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)
25/52

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

26/52
(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)
26/52

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

27/52
(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)
27/52

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

28/52
(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)
28/52

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

29/52
(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)
29/52

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

30/52
(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)
30/52

(ఫోటో: జయశంకర్, శ్రీకాకుళం)

31/52
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
31/52

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

32/52
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
32/52

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

33/52
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
33/52

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

34/52
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
34/52

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

35/52
(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)
35/52

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

36/52
(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)
36/52

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

37/52
(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)
37/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

38/52
(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)
38/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

39/52
(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)
39/52

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

40/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
40/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

41/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
41/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

42/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
42/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

43/52
43/52

44/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
44/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

45/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
45/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

46/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
46/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

47/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
47/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

48/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
48/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

49/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
49/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

50/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
50/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

51/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
51/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

52/52
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
52/52

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
