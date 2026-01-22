 కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు) | Rangampeta Jallikattu 2026 Photos | Sakshi
కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)

Jan 22 2026 8:40 AM | Updated on Jan 22 2026 8:40 AM

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos1
1/15

జిల్లాలోనే ఎడ్ల పందేలు (జల్లికట్టు)కు అత్యంతం ప్రాధాన్యత ఉన్న గ్రామం రంగంపేట.

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos2
2/15

బుధవారం ఉదయమే పశువుల యజమానులు జల్లికట్టుకు కోడెగిత్తలను సిద్ధం చేశారు. కొమ్ములకు పలకలు కట్టి.. నడుముకు నల్లదారం చుట్టి ముస్తాబు చేశారు.

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos3
3/15

ఆపై జనం మధ్యలో విడిచి పెట్టారు. కోడెగిత్తలు జనాన్ని చూసి కాలుదువ్వుతూ.. రంకెలేస్తూ దూసుకుపోయాయి. వీటిని నిలువరించేందుకు.. కొమ్ములకు కట్టిన పలకలు సొంతం చేసుకునేందుకు యువకులు పోటీ పడ్డారు.

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos4
4/15

సుమారు గంటన్నర పాటు సాగిన ఈ పరుష పందేలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos5
5/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos6
6/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos7
7/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos8
8/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos9
9/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos10
10/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos11
11/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos12
12/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos13
13/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos14
14/15

Rangampeta Jallikattu 2026 Photos15
15/15

# Tag
Rangampeta Jallikattu jallikattu celebrations photo gallery Andhra Pradesh Tirupati
