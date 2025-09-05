పొట్టివాడైనా..గట్టివాడమ్మ అన్న నానుడిలా ..ఓ మహిళ అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున
ఇప్పుడిప్పుడే చదువు పూర్తి చేసుకున్న ఫ్రెషర్లకు భారీగా కోటిన్నర జీతమిస్తానంటున్నారు అమెరికాకు చెందిన భారత సంతతి పారిశ్రా
ఎన్నయినా చెప్పండీ! సారుకు ఈ విషయంలో వచ్చినంత పేరు.. ఇంకెవరికీ రాలేదు!!
గ్రహం అనుగ్రహం:
యూరియా కావాలని ఎందుకు అడిగావయ్యా!
విలాసవంతమైన జీవితం కన్న తల్లిదండ్రు�...
‘మనలో చాలా మంది చిన్నప్పుడు కథలు విన�...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్నూరు కాపు�...
మా మామగారు నామీద ఒక చీటింగ్ కేసు నమో�...
ప్రతి పోలీసుస్టేషన్లోనూ ఓ రైటర్ ఉం...
సాక్షి, అనంతపురం: తాడిపత్రి టీడీపీ నే�...
ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన షీ�...
బెంగళూరు: కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో మరో ట�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: బీఆర్ఎస్ పార్టీల�...
బీజింగ్: డ్రాగన్ దేశం చైనాలో ప్రతి �...
బీజింగ్: చైనా షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్...
బీజింగ్: కైక్వీ.. కమ్యూనిస్ట్ చైనాల�...
మెల్ బోర్న్ (ఆస్ట్రేలియా) నగరంలో అష్ట�...
ఒడిశాలో విద్యార్థుల అద్భుతమైన పాక ప్...
ఖతర్లో తెలుగు వారంతా తెలుగు భాషా ది�...
ఎన్నో విలాసంవంతమైన వస్తువులు, భవనాలు...
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమ�...
చైనా టియాంజిన్ వేదికగా జరిగిన షాంగై...
అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందర తమిళనాడులో ఎన...
భాద్రపద పౌర్ణమి, ఆదివారం సంపూర్ణ చంద�...
శైవ సంప్రదాయంలో గణపతిని తలుచుకున్నట�...
ఆమె బరువులు ఎత్తడం మాత్రమే కాదు..మన స్...
హమాస్ అంతమే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ చేప...
పలు రాష్ట్రాలను వరదలు ముంచెత్తడం, కొ�...
కేరళలో అతి ముఖ్యమైన పండుగ ఓనం. మలయాళీ�...
ఢిల్లీ: కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలాస...
సాక్షి, గుంటూరు: ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య�...
అనంత చతుర్దశికి ఒక విశేషం వుంది. ఆ రోజ...
ఇంట్లో.. వీధుల్లో, క్లాసుల్లో.. ఆఫీసుల�...
చిరు వ్యాపారి అయిన నీకు ఈ నోటీసు ఇచ్చి పెద్ద వ్యాపారిని చేశాం.. సంతోషించి వెంటనే చెల్లించు..!
కంటెంట్ బాగుంటే చాలు సినిమాలకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ఆడియన్స్.
Sep 5 2025 8:07 AM | Updated on Sep 5 2025 8:07 AM
హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
ఈ టీచరమ్మలు చాలా స్ట్రిక్ట్ (ఫోటోలు)
ప్రియుడితో తిరుమల వెళ్లిన ప్రియాంక జైన్ (ఫోటోలు)
శారీలో బిగ్బాస్ బ్యూటీ దివి అందాలు (ఫోటోలు)
మలయాళ సినిమా కొత్త లోక సక్సెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
నేనింతే ప్రశ్నిస్తే తాట తీస్తా..
బాబు మరో కుట్ర.. అమ్మకానికి మెడికల్ కాలేజీలు
జనసేన మహిళా నేత ఆడియో లీక్..
కాళేశ్వరం అవినీతి కేసీఆర్ దే!
వైద్య కాలేజీలు ఇక ప్రైవేట్ చేతుల్లోకే !