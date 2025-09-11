బ్రెజిల్ ఇప్పుడు విదేశీయులకు పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది
మేషం...
మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది
గ్రహం అనుగ్రహం:
అవసరమైతే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిద్దాం మేడం!
దేశవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి, మానసిక ఆరోగ...
అందరికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకా...
నగరం మత్తెక్కుతోంది.. మత్తు పదార్థాల�...
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలపై మర...
ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) బోర్డ...
‘ఫ్యాషన్ అంటే మనల్సి మనం అందంగా తీర�...
వృద్ధులకు వయసు పరంగా వచ్చే అనేక సమస్�...
గోవా గవర్నర్గా నియమితులైన పూసపాటి అ...
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్.. కౌంట�...
యూఎస్ ఓపెన్ 2025 ఫైనల్ సందర్భంగా అమె�...
సాక్షి, తాడేపల్లి: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగ�...
దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవ�...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్ ...
బృదంగా శాస్త్రీయ నృత్యం చేస్తుంటే రె...
సాక్షి, హైదరాబాద్: భారత రాష్ట్ర సమిత�...
Sep 11 2025 8:42 AM | Updated on Sep 11 2025 8:42 AM
వరుణ్ తేజ్, లావణ్యలకు కుమారుడు.. మెగా సందడి (ఫోటోలు)
ఫిల్టర్ లేకుండా డింపుల్ హయాతి.. బర్త్డే స్పెషల్ (ఫోటోలు)
‘కిష్కింధపురి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
భార్యతో వేకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న జవాన్ డైరెక్టర్ అట్లీ (ఫొటోలు)
ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతున్న పుజారా దంపతులు (ఫొటోలు)
పులికి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లనే ఎరగా వేసిన జనం
బెదిరించి రప్పిస్తే ఇలానే ఉంటది
పవన్ తో చంద్రబాబు.. లోకేష్ ఎక్కడ? తండ్రిని పక్కనబెట్టిన చినబాబు!
నేపాల్ లో మధ్యంతర ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా ప్రయత్నాలు
ఆగండి తమ్ముళ్లు.. జనం పరుగో పరుగు